«مستقبل وطن» يطلق مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة

أطلق حزب «مستقبل وطن»، مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في الشوارع، تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في هندسة الكهرباء من أبناء الحزب، إذ تعتبر هذه الخطوة، بداية المرحلة الأولى من المبادرة، وجار تعميمها بكل محافظات الجمهورية.

المبادرة شارك فيها فنيين ومهندسين متخصصين في هندسة الكهرباء

هذه المبادرة حظيت على إشادات عديدة من المواطنين، آثناء سيرهم بالشارع، إذ قال أحد المواطنين لأعضاء المبادرة: «الله يبارك لكم، ألف شكر، الطلاب وهي خارجة من المدرسة كانوا ممكن يتكهربوا»، فيما قال آخر: « احنا بنشكر الشباب اللي شاركوا في تعطية أعمدة الإنارة حفاظًا على الأطفال الصغيرين».

إشادات من الأهالي والمواطنين بمبادرة «مستقبل وطن»

فيما قالت إحدى المواطنات: «عمرنا ما شوفنا حاجة اتعملت قبل كده في أي عهد سابق، غير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسلم سيادة الرئيس اللي غطا لنا الكهرباء عشان خاطر أولادنا، العيال الصغيرة كانت وهي خارجة من المدارس بتتكهرب في الأعمدة دي، مبادرة جميلة جدا، ونشكر القائمين عليها ونشكر حزب مستقبل وطن ».