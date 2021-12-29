تحت شعار «هدية الرئيس».. مستقبل وطن يوجه قافلة مساعدات لأهالي الصعيد

قام حزب «مستقبل وطن» بتوزيع بعض المساعدات العينية على الأهالي في أسوان، تحت شعار «هدية الرئيس»، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطن في صعيد مصر وأسوان، توجهت قافلة مساعدات لأهالينا في أسوان والقرى المجاورة لها، وجرى توزيع بعض المساعدات العينية على الأهالي هناك.

الأهالي أبدوا سعادتهم بهدايا الرئيس

وقال حزب «مستقبل وطن» في بيان له، إن الأهالي أبدوا سعادتهم بالهدايا التي جرى توزيعها عليهم، موجهين التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود الكبيرة التي يبذلها وقيادته لقطار التنمية في مصر، داعين الله عز وجل بحفظ ورعاية الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اختتم زيارته لمدينة أسوان، بعد افتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن «أسبوع الصعيد».