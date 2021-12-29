«الصحة» توضح مخاطر تعرض الأطفال للتدخين بصورة مباشرة: يسبب السرطان

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها على «فيسبوك» من خطورة تعرض الأطفال صغار للتدخين مباشرة، نظرا لما يمثله من خطورة على صحة الأطفال، ويعرضهم لمضاعفات صحية تؤثر على حياتهم بصورة كاملة، مشيرة إلى أن التعرض المباشر للتدخين من الأطفال في مرحلة الطفولة، ينتج عنه عدة مخاطر قد تؤدي للإصابة بالأمراض السارية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن المخاطر التي يمكن أن تحدث جراء التعرض الأطفال المباشر للدخان الناتج عن «التبغ»، الذي يعد كارثة صحية تؤثر على حياة الأطفال نظرا لما تسببه من كوارث صحية وجسدية لهم، وتمثلت هذه النصائح في:

تعرض الأطفال المباشر للدخان

- تعرض الأطفال للتدخين يسبب الإصابة بالسرطان

- تعرض الأطفال للتدخين المباشر يسبب تأخر في معدلات النمو.

- تعرض الأطفال للتدخين بصورة مباشرة يسبب الإصابة بأمراض تنفسية مزمنة مثل،« الربو- عدوى الأذن- انخفاض وظائف الرئة»

- تعرض الأطفال للتدخين بصورة مباشرة يؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب القصب الهوائية

- تعرض الأطفال للتدخين بصورة مباشرة يؤدي إلى زيادة حدوث مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها من قبل الأطفال تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد وخاصة الفترة المقبلة، والتي تقلل من فرص إصابة الأطفال بالعدوى جراء الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا.

نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

واكدت وزارة الصحة أن هذه المجموعة من النصائح تقلل من فرص بالعدوى بفيروس كورونا أو وتقليل من انتشار كورونا خلال المناسبات وخاصة لدى الأطفال وتتمثل هذه النصائح في:

- التباعد الاجتماعي عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر قدر الإمكان.

- تلقي الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة لقاح فيروس كوورنا.

- تقديم أغذية صحية لأطفالك لتقوية جهاز المناعة لديهم.

- تجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الحرص على نظافة اليدين باستمرار.