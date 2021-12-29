«تواضروس» يعلن توقف عظته الأسبوعية طوال يناير بمناسبة الأعياد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، متمنيًا لمصر وللعالم والكنيسة، أيامًا سعيدة مباركة، وكذلك لكل بيت وكل إنسان، معربًا رجائه بأن تكون السنة الجديدة سنة مبروكة، وأن تكون يد الله حاضرة فيها، معلنا توقف عظته الأسبوعية طوال شهر يناير، على أن تعود بداية من فبراير 2022.

العام الميلادي الجديد

جاء ذلك في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ظل سرعة انتشار الفيروس، مشيرًا إلى قرار الدولة بعدم دخول الجهات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، داعيًا إلى الانتباه والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لا سيما وأن كورونا يتحور بشكل مستمر، وأن العالم كله يعاني منه، لافتا إلى أن الله دبر أن يصل العلماء إلى اللقاحات المضادة للفيروس، وهذه نعمة كبرى.

وعن قداس عيد الميلاد الذي سيصليه البابا في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، قال البابا: «سنُصلي قداس عيد الميلاد المجيد، كما هو مُعتاد في كاتدرائية ميلاد المسيح وفي الكنائس كلها، لكن مع الاحتراس الكامل، وكل الإجراءات الاحترازية سنتبعها، وسنبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كل سنة وأنتم طيبون وربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ويُعطينا دائمًا عامًا سعيدًا لحياتنا جميعًا».

تواضروس يعلن توقف عظته الاسبوعية في يناير ويلمح لعودة الحضور الشعبي

من ناحية أخرى أعلن البابا تواضروس الثاني، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر يناير المقبل، على أن يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب.

وقال البابا: «سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتي في آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا سنعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية، نرجع بحضور شعبي، بدلًا من المُحاضرات التي على الهواء دون الشعب»