البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة من الإسكندرية والحضور بالحجز

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، يوم الجمعة المقبل من الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ترأس القداس حينها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دون حضور شعبي.

تفاصيل صلوات رأس السنة من الإسكندرية

وقال مصدر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن البابا يعود لترؤس صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 من الإسكندرية، بعدما غاب عن 2021 وكان ترأس تلك الصلوات في بداية سنة 2020 قبل ظهور فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه من المقرر مشاركة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن حضور صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة في الكاتدرائية المرقسية بحضور البابا تواضروس الثاني، مقتصر على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع إجراءات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى، مؤكداً أن كنائس الإسكندرية أعلنت عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق، وذلك بعدما أقيم قداس عيد الميلاد المجيد للعام الجاري مطلع 2021، بحضور عدد ضئيل من الشمامسة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود الأمور إلى طبيعتها بحضور الكهنة والشمامسة والشعب القبطي، ولكن بنسبة تقارب 50% من سعة كل كنيسة.

قداس عيد الميلاد المجيد 2022 في المرقسية

وأوضح المصدر أن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعلنت عن موعد قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022، الساعة 9 مساء، ويستمر حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة stmarcalex.com، وباتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن قداسات الأعياد تشهد أكبر عدد من الحضور خلال العام، لذا فتقرر ذلك القرار حرصا على سلامة المصلين على أن يتم تحديد سعة الحضور وفقا لحجم كل كنيسة.