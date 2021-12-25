البابا تواضروس يهنئ بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

استقبل البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر إفريقيا بكنيسة القديس نيقولاوس البطريركية بالحمزاوي، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي حضر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

ونظمت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقاهرة احتفالًا بالميلاد المجيد، صباح اليوم السبت، حيث حضر الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، مندوبًا عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الذي قال إنه تهنئة المسيحيين في أعيادهم يعد رسالة وتأكيدًا لترسيخ الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري الذي يقدر بعضه بعضًا.

البطريركية شهدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد مع الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي، مع بدء الاحتفالات، وذلك لوقاية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".يشار إلى أن الكنائس تشهد إجراءات أمنية مشددة، من خلال تولي قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، علاوة على أن كشافة الكنيسة تنظم الكنيسة وتأمينها من الداخل.

الاجراءات الأمنية

والتشديدات الأمنية تشهد منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فورًا إلى منازلهم.