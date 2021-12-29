تفاصيل جائزة الإعلام العربي الدولية.. شرط واحد للحصول عليها

أوضح الدكتور أحمد غازي، المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، اليوم، أن جائزة الإعلام العربي، هي أول جائزة يطلقها المركز، الذي يعد مؤسسة دولية تهدف إلى نشر السلام، وله العديد من الفروع في الدول العربية.

جائزة الإعلام العربي

وبخصوص جائزة الإعلام العربي، أضاف المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المركز له مكتب في المملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والعراق، وكرم عددا من الشخصيات المهمة في الوطن العربي بمختلف المجالات.

وأشار «غازي» إلى أن المركز كرم الملك عبد الله رحمه الله، بجائزة الإنسان العربي الدولية في عام 2011، ومنحت في 2017 للسلطان قابوس، وحصلت الفنانة رانيا فريد شوقي على جائزة في مجال الفن.

طارق علام يفوز بجائزة الإعلام العربي

وقال المدير الإقليمي للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج، إن لجان التقييم بمختلف المراكز قررت منح الجائزة للإعلامي طارق علام هذا العام.

وتابع «غازي»، أن المركز يطرح عددا من الشخصيات، ويتم فحص سيرهم الذاتية، واختيار الشخصيات صاحبة الأعمال الكثيرة في مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتم التقييم واختيار الإعلامي المصري طارق علام كأول شخص يحصل على الجائزة، بعد حصوله على أعلى تقييم.

واستكمل المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، أن التقييم يتم على الجائزة من 26 دولة على مستوى العالم، ويتم تنظيمها كل عام من خلال المركز لتحصل عليها شخصية عربية في مجال الإعلام، بشرط أن يكون أكثر اهتماما بالقضايا الإنسانية والاجتماعية التي تهم المجتمع العربي.