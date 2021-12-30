ورشة كلية الفنون الجميلة لذوي الهمم بمعبد الأقصر.. «قادرون باختلاف»

تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ومتابعة الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وضمن احتفالات اليوبيل الفضي للكلية، تنظم الأخيرة ورشة تدريبية بعنوان «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، في معبد الأقصر.

يبدأ اليوم بالشرح المفصل لمعبد الأقصر، ثم توضيح كيفية بناء لوحة فنية تتناسب وطبيعة كل فرد يحب ممارسة الحالة الإبداعية.

وأشار الدكتور محيي حمزة، إلى أن الورشة تأتي ضمن احتفالات كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي على تأسيسها.

تفاصيل ورشة «قادرون باختلاف» بمعبد الاقصر

وأضاف «حمزة» لـ«الوطن»: «الاحتفالات مستمرة طوال العام، وتتضمن العديد من الأنشطة داخل الكلية وخارجها، من بينها معارض فنية ومؤتمر علمي دولي في مارس المقبل».

في السياق ذاته، أعلن عميد الكلية عن التجهيز هذه الأيام لافتتاح معرض «الجمهورية الجديدة»، الذي يعد الشعار الأساسي للاحتفالية، موضحا: «هو معرض لطلاب الكلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة».

وذكر عميد الكلية أن المعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على ما تشهده مصر هذه الأيام من تطورات في البنية التحتية والثقافية والفنية، لافتا إلى إنشاء علاقات دولية بين الكلية ومهرجان الفن الدولي، الذي سوف يعقد بالكلية في الفترة من 28/2/2021 حتى 3/3/2021، ويشارك فيه نحو 25 فنانا من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تأكيد جسور التعاون بين الكلية والمجتمع الفني الدولي، وإطلاع الطلاب على مدارس فنية مختلفة، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، كما يعد ترويجا سياحيا ثقافيا لمصر.

مذكرات تفاهم مع مؤسسات علمية

وأشار الدكتور أحمد محيي حمزة، إلى أن الكلية وقعت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات علمية، في عدد من الدول العربية، أبرزها اتفاق تعاون مع كليات الفنون في العراق والأردن والسودان، وكذلك مع الجمعية العلمية لكليات الفنون والعمارة التابعة لجامعة الدول العربية.