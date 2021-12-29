بشرى تطرح أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة» في رأس السنة

أعلنت الفنانة بشرى، اليوم، موعد طرح أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك في الواحدة صباح أول أيام العام الجديد.

وقالت بشرى، في منشور عبر موقع «إنستجرام»: «أغنية حاجة واحدة.. يوم 1/1.. الساعة واحدة، على قناتي على منصة يوتيوب، مستنية رأيكم».

بشرى تتعاون مع شاشو في افرح

وتعاونت بشرى مؤخرا مع الفنان محمد شاشو، بأغنية «افرح»، ومن المفترض إطلاق فيديو كليب للعمل؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة على الجماهير.

وتعد أغنية «افرح»، التعاون الثاني بين بشرى وشاشو، بعد تعاونهما معا في أغنية «خيوط الأمل»، التي تبث الطاقة الإيجابية، وهي من إنتاج المركز الإعلامي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية «مجمع مصانع الغزل والنسيج بالروبيكي».

أغينة «خيوط الأمل»، من غناء بشرى، وألحان شاشو، رؤية وتصوير عمرو سلام، وكلمات وائل العبيدي.

تتر مسلسل «القمر آخر الدنيا»

وكان اللقاء الأول بين بشرى وشاشو من خلال تتر مسلسل «القمر آخر الدنيا»، الذي أدت الأولى بطولته، وغناه مصطفى شوقي، تحت اسم «كوم قش».