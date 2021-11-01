الفنانة بشرى: «النجوم بتبعد عن السينما لأن أجور الدراما أعلى»

أعربت الفنانة بشرى، عن حماسها الشديد، بشأن عودتها إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، وذلك من خلال فيلم «معالي ماما»، موضحة أنه من المُفترض طرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة وقبل نهاية 2021، بينما موعد طرحه النهائي لم يُحدد بعد.

السينما بتُظلم وأنا أحب الوقوف بجانب المظلوم

وأبدت الفنانة بشرى، في تصريحٍ لـ«الوطن»، دعمها الكبير للسينما مقارنة بالتليفزيون، مُبررة ذلك بقولها: «أغلب النجوم بتبعد عن السينما لأن الأجور بتكون أعلى في التليفزيون، بالإضافة إلى أنّ الإنتاج الدرامي أعلى أيضًا»، متابعة: «السينما بتُظلم، وأنا أحب الوقوف بجانب المظلوم».

حابة يكون إسهامي الأكبر في السينما

وأضافت الفنانة بشرى: «أنا مع السينما للنهاية، فقد أكون مُقلة في التليفزيون أكتر عشان خاطر السينما، أنا مش عايزة أحرق نفسي في أعمال درامية وأنا شايفة السينما محتاجة مننا أكتر»، متابعة: «حابة يكون إسهامي الأكبر في السينما، رغم تواجدي في التليفزيون، لكن السينما محتاجة لنا أكتر».

تعرف على أبطال فيلم معالي ماما

فيلم «معالي ماما»، من بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وهو من إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

قصة فيلم معالي ماما للفنانة بشرى

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.