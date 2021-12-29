«تنبؤ وزارة الري»: الأمطار ستغطي أغلب محافظات الجمهورية يوم الجمعة المقبل

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن مركز التنبؤ أصدر خرائط بمواقع الأمطار وستكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وستبدأ غدا، متوسطة، ثم تزداد بداية من عصر الغد، ويوم الجمعة الأمطار ستغطي معظم محافظات الجمهورية، وستكون أكثر تركيزا على مدن القناة وسيناء يوم السبت، مبينة أن الأمطار ستكون خفيفة يوم الأحد، على أقصى السواحل الشمالية.

تطهير المصارف

وأضافت « السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن الأمطار ستكون شديدة على السواحل الشمالية وسيناء وتم رفع أهبة الاستعداد في ظل وجود تغيير عوامل جوية مثل عوامل الضغط وشدة الرياح، مبينة أن هناك جاهزية في وزارة الري وجرى تخفيض كل مستويات الترع لاستيعاب كل الأمطار التي ستنزل وجرى تطهير المصارف.

التأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول

وأوضحت أنه جرى التأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول في مدن القناة واستيعابها لكميات المياه التي ستنزل وهي أمطار غزيزة.

تحذير الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الخروج يوم الجمعة المقبل، رأس السنة الميلادية، بسبب وجود أمطار شديدة في مختلف الأماكن في محافظات الجمهورية، بسبب وجود منخفض جوي وهبوب رياح شديدة على مختلف المناطق، ويأتي هذا الطقس السيء بعد 9 أيام من بداية فصل الشتاء رسميا في 21 ديسمبر الجاري.