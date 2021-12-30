يوم تاريخي في حياة طارق علام.. تكريم دولي وتوقيع كتاب «كيف تكون إنسانا»

أصبح يوم أمس الأربعاء، تاريخيا في حياة الإعلامي طارق علام، مقدم برنامج «كلام من ذهب»، الذي يذاع على قناة المحور الفضائية؛ إذ شهد حدثين شديدي الأهمية، تعرضهما «الوطن» في السطور التالية.

جائزة الإعلام العربي الدولية

كانت البداية بتكريم الإعلامي طارق علام بجائزة الإعلام العربي الدولية، وأصبح أول شخص يحصل على هذه الجائزة في التاريخ؛ إذ تُقدم لأول مرة.

وتقدم جائزة الإعلام العربي الدولية من المركز العربي الأوروبي، وهو مؤسسة دولية مقرها المملكة النرويجية، وهدفه نشر السلام، كما أن له العديد من المراكز في الدول العربية، وسوف تنظم الجائزة كل عام ليحصل عليها شخصية عربية في مجال الإعلام، بشرط أن يكون أكثر اهتماما بالقضايا الإنسانية والاجتماعية التي تهم المجتمع العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021، في فندق رمسيس هيلتون في القاهرة، وعبر الإعلامي طارق علام عن سعادته بهذه المناسبة، والجائزة التي وصفها بـ«أكبر جائزة حصل عليها في مسيرته».

كيف تكون إنسانا

وتأتي المناسبة الثانية المهمة في حياة الإعلامي طارق علام، هي توقيع كتابه الجديد الذي يحمل اسم «كيف تكون إنسانا»، ويسلط الضوء فيه على قضايا الأعمال الخيرية، وأهم ما يتضمنه الكتاب هي قضية التعليم.

ويتضمن كتاب «كيف تكون إنسانا» للإعلامي طارق علام، رصد قضية المجاعات حول العالم، وأول عمل خيري في الإسلام، ويقدم نصائح للشباب في القرى من أجل التواصل مع بعضهم لتنفيذ الأعمال الخيرية.

ويحكي «علام» في الكتاب عن واقعة شاهدها في أثناء رحلته لليابان، ويتحدث عن مشاركته في مستشفى 57357، واعتزازه بهذه التجربة.