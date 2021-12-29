والدة الطفلة مكة: «حرموني منها بدري.. ومنتظرة القضاء يبرد ناري» «فيديو»

قالت والدة الطفلة مكة كريم محمد، صاحبة الـ 3 سنوات، المقتولة على يد سائق إسعاف وزوجته، بعدما استدرجها بعلبة عصير لكي تلعب مع طفلته الرضيعة، وسرق قرطها الذهبي بمنطقة الطالبية في الجيزة: «اللي حصل إن مكة كانت جنب البيت بتلعب والقاتل جارنا أخدها واشترى لها علبة عصير واستدرجها لشقته، كل ده مكملش 5 دقائق غابت فيهم عن عيني، وفضلنا ندور عليها من الساعة 7 للساعة 9 ونص، وهو نزل من شقته عشان يبعد الشبهة عنه، وفضل يدور معانا عليها، الدنيا اتقلبت قولنا يمكن طلعت تلعب فوق السطح، وأول ما طلعنا لقيناها مرمية على الأرض جثة هامدة».

المتهم كان بيدور معانا عليها

وأضافت والدة الطفلة خلال بث مباشر أجرته «الوطن» معها: «كان مموتها وبيدور معانا عليها، وكل شوية يخدعنا ويقول إنها نزلت، عشان يلهينا وهي عنده فوق في شقته ميتة، أنا كنت محافظة على بنتي بس القدر، اكتشفنا الواقعة لما قولنا إننا هنفتش وهندور عليها في كل شقة وكل بيت في المنطقة مفيش أي كاميرات مراقبة رصدت الواقعة، والمتهم واللي شاركوه الجريمة أول ما سمعوا بقصة تفتيش الشقق طلعوا رموها على سطح العمارة، المتهم جارنا بقاله 9 شهور هو وزوجته ساكن عندنا في الشارع، وبيشتغل سائق سيارة إسعاف، لسه جاي المنطقة وأخد شقة بالإيجار، ومفيش بينا وبينه أي علاقة، غير السلام بس، واكتشفنا أنه قتلها هو وزوجته وكتموا أنفاسها بالمخدة، عشان يسرقوا حلقها.. حسبي الله ونعم الوكيل».

القصاص من قتلة مكة

وطالبت: «عايزين القصاص من اللي قتلوا مكة، وبنشكر ضباط الشرطة على اللي عملوه بعد القبض على القتلة في وقت قياسي، ومنتظرة القضاء يبرد ناري ويعدم المتهمين زي ما قتلوا بنتي البريئة مكة المفروض هي بنت كل بيت في مصر».