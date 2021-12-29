بسمة وهبة: مصر خرجت من 2021 مستقرة وشهدت تطورا بالمحافظات

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشروعاته التنموية العملاقة في صعيد مصر، والتي تم افتتاحها في «أسبوع الصعيد» بحضور الرئيس السيسي، فذكرت أن الرئيس يسعى لتوفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد، ورغم أن العالم أجمع يمر بأزمات عديدة، إلا أن مصر خرجت من عام 2021 مستقرة وشهدت تطورا في القرى وتنمية في المحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور».

أهل الشر كانوا يهددون الشعب المصري بإراقة الدماء

وأضافت بسمة وهبة أن كلمة حياة كريمة «بتطير النوم من عيون أعداء البلد» بعد مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، موضحة أنها كانت تخاف سابقًا من تهديدات أهل الشر، إذ كانوا يهددون الشعب المصري بإراقة الدماء، لكن هذا الوضع تغير كليًا، وأصبحت عناصر «أهل الشر» في جحورهم الآن، فمصر الآن مستقرة وآمنة ومنيرة بالجيش والشرطة، «لما بشوف الرئيس السيسي في قلب الشوارع قلبي بيتطمن».

السيسي رئيس مخلص وظهر يسمع مواطنيه ويحميهم

وأوضحت الإعلامية أنها تلمس فرحة المواطنين حين رؤيتهم للرئيس، فالسيسي رئيس مخلص وأب وظهر يسمع مواطنيه ويحميهم: «بيحفر معانا في الصخر عشان نبني البلد، مكناش نحلم بأكتر من كدة»، موضحة أن ما حدث في 7 سنوات لم يحدث في عشرات السنوات، «مليون شكرا من عندي ميكفوش، شكرًا على إننا عايشين في بلدنا مطمئنين وإنك رجعتنا نحلم ونؤمن ببلدنا، و ولادنا وأطفالنا وشبابنا بقى عندهم أمل إن الأحلام ممكن تتحقق وإن أبواب البلد مفتوحة للكل دون فساد ولا للمحسوبية، بشرط تكون مخلص وعندك اللي تقدر تمنحه للبلد».