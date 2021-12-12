بسمة وهبة لـ شيرين: «ارجعي لحسام.. أنتوا بتحبوا بعض»

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة شيرين عبدالوهاب بإعادة النظر في علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدة أنهما مازالا يتبادلان نفس مشاعر الحب تجاه الآخر، متابعة: «شيرين ست حساسة عايشة بفتطرتها وسجيتها، واتكلمت وحكت عن زعلها الشديد على قد الحب اللي جواها، واعترفت أنها تحبه، وأحب أقولكم كمان حسام بيحب شيرين، ومش معنى إنه مطلعش يتكلم عن اتهامات البعض له من الناس اللي بتزيط في الزيطة يبقى كلامهم صح».

سبب صمت الفنان حسام حبيب

وأضافت «وهبة» خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن الفنان حسام حبيب يمكن أن يخرج عن صمته ويتحدث، معقبة:«حسام يقدر يدخل في أي وقت، لكنه مش عاوز مشاكل عشان بيحب شيرين وعاوز يسيب لشيرين مساحة تطلع اللي جواها».

بسمة وهبة: «ليه نحكم على حبهم بالإعدام؟!»

وتابعت: «ليه نحكم على هذا الحب بالإعدام ونتسرع ونقول إنها مينفعش ترجع وكل واحد يقول رأيه، ولو إحنا بنحب شيرين ونقولها خدي وقتك وواجهي مشاكلك واقعدي معاه، انتي ياما أحاسيسك ومشاعرك وصوتك صالحوا ناس على ناس، ومن حق شيرين علينا النهاردة نقولها شوفي سعادتك فين وبلاش نفتح المواضيع ونكبرها عليها».

نصائح بسمة وهبة لـ شيرين

وأضافت «وهبة»، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحب حسام حبيب لكنها «موجوعة»، وهو يلتزم الصوت لأنه يحبها، قائلة: «عاوز إنك ترتاحي.. أعشقك وعاوزاكِ تفكري وتسألي نفسك عن الحاجات الحلوة منه تجاهِك يمكن حسام عنده ظروف ويمر بظروف نفسية زيك».

وأوضحت:«خدي قراراك بعيد عننا، بلاش تاخدي من حد نصايح، لا ولا الجمهور ولا المحيطين بيكِ اسمعي إحساسك ومشاعرك إنتي، إنتي أكتر واحدة تقدري تحكمي على مشاعرك، وحلق شعرك أقوى قرار شجاع لأنثى على وجه الأرض».

وواصلت: «اوعي تفتكري إنك لما تعيشي من غير الإنسان اللي هتحبيه هتكوني مبسوطة، ممكن تبقي مرتاحة بس مش هتكوني سعيدة.. متسمعيش كلام حد واسمعي كلام قلبك وساعتها ممكن تحصل المعجزة اللي قلتي عليها.. وارجعي لحسام حبيب لأن محدش بيفرح في الخراب.. ولما هتفتحي معاه صفحة جديدة محدش هيحاسبك».