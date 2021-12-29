«البحوث الفلكية»: الزلازل تحدث بشكل شبه يومي ولا يشعر الجميع بها

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن منطقة شرق البحر المتوسط، تشهد تصادمًا تحت سطح البحر، بين الجزء الذي يحمل قارة أفريقيا والجزء الآخر، الذي يحمل قارة أوروبا، ونتيجة هذا التصادم تحدث زلازل بشكل شبه يومي، ومعظمها غير محسوس، باستثناء بعض الزلازل التي يشعر بها المواطنون، موضحًا أن الشعور بقوة الزلزال، يعتمد على مدى قرب الشخص من الزلزال، وأيضًا أن يكون عمق مركز الزلزال كبيرًا.

كلما زاد عمق الزلزال زادت الدائرة الجغرافية للشعور به

وأضاف «القاضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أنه كلما زاد عمق الزلزال زادت الدائرة الجغرافية للشعور به، وعلى سبيل المثال فإن زلزال اليوم وصلت شدته إلى 5.9 درجة، وعمقه وصل إلى 59 كيلومترًا تحت الأرض، وشعر به مواطنون في القاهرة الكبرى والدلتا، ومواطنون في المناطق الساحلية لم يشعروا به، لأن هناك نظرية معروفة أنه كلما زاد عمق المركز زاد شعور المواطن بالهزة الأرضية، ولذلك «ممكن الشخص الأبعد يحس بيه والشخص الأقرب لا يحس بيه».

لماذا جزيرة كريت بالذات؟

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن منطقة كريت عبارة عن بحر، والجزء اليابس فيها هو جزيرة كريت، ولذلك فإنه يكون هناك زلزال على بعد 100 كيلومتر منها، أو على بعد 50 كيلومترًا منها، حيث يجري تحديد موقع الزلزال بناء عليها لأنها الجزء اليابس الوحيد في المنطقة.

وأشار إلى أن ما يحدث أمر طبيعي ومتوقع ولا يوجد شيء غير مألوف، ومصر لم تدخل في حزام الزلازل، ولكن يجب الحذر واتخاذ بعض الإجراءات والاحتياطات، موضحًا أنهم أطلقوا دليلًا استرشاديًا للتحرك من الدفاع المدني وباقي الأجهزة عند وقوع أي زلزال.