زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب كيبولاوان باراتدايا في إندويسيا الخميس.

وأضاف المرصد أن هزة أرضية وقعت على عمق 200 كيلومتر، وقال شهود عيان، إنهم شعروا بالهزة التي استمرت لفترة وجيزة، بقوة.

زلزال كريت.. هزتان في يوم واحد

وكان زلزال قد ضرب جزيرة كريت مرتين اليوم؛ الأولى صباحا، وذكر المعهد القومي لبحوث الفلك في مصر، أن مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا بزلزال كريت الذي كان بقوة 5.9 درجة، ووقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزال كريت كان على عمق 80 كيلومترا، وفق ما نقلت «رويترز».

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتعرضت جزيرة كريت لهزة أرضية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الهزة الثانية في كريت على عمق 59 كيلومترا

وأعلن معهد أثينا للجيوديناميكا، أن الهزة الثانية من زلزال كريت وقعت في الساعة 6:47 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق 59.1 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين بجزيرة كريت.