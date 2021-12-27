6 وصايا من مبروك عطية للأزواج النكديين: الحياة فن «فيديو»

يتعرض بعض الأزواج في حياتهم للنكد من الطرف الآخر، مما يجعله يطرح تساؤل هام حول حكم معاشرة الزوج أو الزوجة النكديين، وهو ما أجاب عنه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية على «فيس بوك» بعد أن قالت السائلة في سؤالها «أن زوجها نكدي وإن ملقاش نكد يصنعه»، وتعرض «الوطن» في هذه السطور حكم معاشرة الأزواج النكديين وفق ما قاله الدكتور مبروك عطية.

حكم الزوج النكدي

وقال مبروك عطية، إن حكم معاشرة الزوج النكدي أو الزوجة النكدية فهناك كلمتين للمعاشر وأربع كلمات للنكدي، فالكلمتين الخاصين بالزوجة أو الزوج المعاشر شخص نكدي هي أن لا تكون أنت سبب نكده، وهذا أمر مهم لان الدين عبادة ومعاملة والله تعالي يقول «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، والمعروف ليس فيه نكدًا نهائيًا، وقال الله أيضًا «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ»، وربنا هيكون معاك وهيسهل لك سبب الخروج إذا كنت لست أنت سبب النكد.

حكم الزوجة النكدية

وأضاف «عطية»، أن الكلمة الثانية للشخص الذي يشتكي من معاشرة زوج أو زوجة نكديين أن يصبر على هذا النكد ما دام لديك قدرة على الصبر حتي تنتهي طاقتك، وأما صاحب النكد أو الشخص النكدي فله أربع كلمات توجع، وسؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلي الله فقال «سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ»، ومعنى ذلك أن يبتعد الشخص عن النكد، والحياة فن تعايش ولا يمكن أن يكون فن التعايش نكدًا أبدًا.

وصية مبروك عطية للأزواج النكديين

وأشار مبروك عطية، إلى أن الشخص الذي ينكد على الناس «ربنا هينكد عليه والذي يدخل السرور على الناس سيدخل الله على قلبه السرور»، على حد قوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي»، على الشخص النكدي أن يقتدي برسول الله في تعامله مع أهله.