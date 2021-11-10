عبدالباسط حمودة وعمر كمال يطلقان أغنية «ضيعنا» عبر يوتيوب «فيديو»

طرح المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة بالاشتراك مع المطرب عمر كمال، أغنيتهم الجديدة «ضيعنا»، عبر قناة عمر كمال بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية ضيعنا

وأغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإنتاج فني، أحمد موه، ومديري إنتاج، أكرم مصطفى وعماد حمدي، ومن إخراج كامبا، واستايلست فريد عادل.

أول عمل لعمر كمال وعبدالباسط حمودة

وتعد أغنية «ضيعنا»، هي الأولى التي تجمع عمر كمال مع عبدالباسط حمودة، حيث قدم «كمال» من قبل عددًا من الديوهات الغنائية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، منها «عود البطل» و«بنت الجيران».

كما تعد أغنية «ضيعنا» هي الأولى لعمر كمال، بعد قراره بالابتعاد عن تقديم أغاني المهرجانات المنتشرة، إذ قال مؤخرًا في حوار له مع «الوطن»: «سكة المهرجانات دخلت في طريق مغاير تمامًا عن الطريق الذي كان قد سلكه من فترة».

سر مشاركة عبدالباسط حمودة في الأغنية

وعن سبب مشاركة عبدالباسط حمودة في الأغنية، رد عمر كمال قائلًا: «عبدالباسط حمودة صوت محترم ليكون باكورة إنتاج الشركة، وخصصت ميزانية ضخمة للكليب، وأعتزم إنتاج تراك مصور بشكل احترافي، بمعدل كل شهر أو شهر ونصف الشهر، مثلما كانت أغنية بنت الجيران، نقلة في خريطة أغاني المهرجانات.

وأضاف: «أرى أن أغنية ضيعنا ستكون نقلة جديدة للأغاني الشعبية، خاصة وأن إيفيه الأغنية أكثر من رائع، فضلاً عن فكرة الكليب الملائمة للكلمات والألحان».

يذكر أن عمر كمال كان قد صور الأغنية منذ أيام في إحدى المناطق بالعجوزة، واستمر التصوير لأكثر من 10 ساعات متواصلة.