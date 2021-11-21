حي شرق الإسكندرية ينفي سقوط منزل وأجزاء من بلكونة بسبب الأمطار الغزيرة

نفى محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، ما تردد بشأن سقوط منزل في شارع أحمد أبو سليمان، والكائن في آخر شارع البوسطة، نتيجة الأمطار الرعدية التي ضربت الإسكندرية فجر اليوم الأحد، مؤكداً أن العقار قديم وآيل للسقوط، وصدر له قرارات ترميم سابقة، ورغم ذلك لم يتعرض لأي سقوط أو انهيار.

نفي سقوط بلكونة في منطقة سابا باشا بالإسكندرية

واضاف «هيلع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بلاغا آخر ورد للحي تمثل في سقوط أجزاء من بلكونة بمنطقة سابا باشا نتيجة الأمطار الغزيرة، وبالتحديد بجوار نفق نادي المهندسين على كورنيش الإسكندرية، وبعد إرسال المعاينة تبين سقوط قطع صغيرة من البلكونة والوضع آمن تماما ولا توجد أي مشكلة.

صرف المياه شرق الإسكندرية

وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل عودة الحياة الطبيعية وتسهيل حركة المواطنين في الشوارع مع صباح اليوم، حيث ينتشر رجال الحي والصرف الصحي طوال الليل من أجل صرف المياه من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين ومرور السيارات بشكل طبيعي وآمن.

«الشريف»: تصريف مياه أمطار الإسكندرية أولا بأول

في ذات السياق، أكد مختار الشريف محافظ الإسكندرية جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

الإسكندرية تواجه الأمطار الغزيرة

ولفت المحافظ إلى أن الإسكندرية استعدت للنوات منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار، حيث قد أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدي لموجة الطقس السيئ.