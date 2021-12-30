والدة طفلة الطالبية تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد سائق إسعاف

وسط حالة من الانهيار التام والدموع، جلست «أمل»، تتذكر طفلتها البريئة «مكة»، التي قتلت غدرًا على يد جارها بعد استدراجها بواسطة «كيس عصير»، ثم خنقها أعلى سطح العقار المقابل لمنزل أسرتها، بهدف سرقة أعضائها، وفقًا لحديث الأم التي تروي تفاصيل مقتل طفلتها على يد سائق إسعاف بالمنطقة.

اختفاء الطفلة وحرق قلب الأم

تقول «أمل»، إنها كانت تجلس برفقة صغيرتها أمام منزلها بمنطقة التعاون في فيصل، الجيزة، وفجأة حضر جارها الذي يعمل سائقًا على سيارة إسعاف، وطلب أن يحضر عصيرًا لطفلتها ويداعبها كعادة الأهالي في المنطقة مع الصغار، ولم تجد سببًا لمنعها واستغلت الفرصة للتوجه للصيدلية لشراء أدوية، ثم عادت بعد 10 دقائق لتكتشف اختفاء ابنتها، وحينها أكد الجاني أنه اشترى لها العصير وتركها تعود لمنزلها دون أن يعلم وجهتها.

والدة الطفلة مكة: المتهم قتل بنتي وبحث عنها معنا

رحلة البحث عن الطفلة مكة استمرت نحو ساعتين، تجري الأم هنا وهناك، تفتش بقلب ملهوف، وتعيد السؤال مرارًا وتكرارًا على مسامع جارها: «البنت راحت فين؟ أنا كنت سيباها معاك؟»، ليرد في ثبات: «جبتلها العصير ومشيت»، فتستغيث بالأهل والجيران، وتدعو الجميع للبحث معها عن الصغيرة «مكة»، التي لم تكمل عامها الثالث بعد.. تكتم مخاوفها وتُكّذب إحساسها.. تتشوق للحظة احتضانها بعد العثور عليها لترتوي بعد ظمأ، ولكن ضاع الأمل بعد العثور على الصغيرة ملقاة أعلى سطح عقار المتهم: «قتل بنتي وجه يدور معانا عليها».

«عايزة حق بنتي»

«خدها مننا على أساس أنه بشتري لها العصير وطلعها فوق عند أخته وخطيبته شركائه في الجريمة اللي كانوا بيخططوا لقتل بنتي لسرقة أعضائها»، بحسب حديث الأم لـ«الوطن»، مؤكدة أن المتهم خدّر ابنتها حتى لا تصدر صوتًا، وخنقها حتى الموت ووضعها أعلى العقار، وهداها يقينها إلى تفتيش جميع منازل المنطقة: «طلعنا لاقينا بنتي مغمى عليها ومرمية على وشها طلعنا جري على المستشفى لاقيناها ميتة.. آه يا مكة يا حبيبتي كل اللي عايزاه يموت بسرعة علشان حرقة قلبي».

وأضافت، أن المتهم من السكان الجدد بالمنطقة وإنه «تاجر في الأعضاء»، هو وخطيبته وأسرتها مستغلًا مهنته كسائق إسعاف ومهنة خطيبته كممرضة ولكن لم نصدق إلا بعد قتل بنتي: «كل اللي أنا عايزاه حق بنتي يرجع بس».

القبض على المتهم

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا بالعثور على جثة طفلة عمرها ثلاث سنوات مخنوقة أعلى سطح عقار بمنطقة التعاون بفيصل التابعة لمحافظة الجيزة وسرقة قرطها، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولا تزال التحقيقات مستمرة.