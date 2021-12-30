«البيئة»: 22 محطة رصد جديدة لمتابعة جودة ونوعية مياه النيل خلال 2021

كشفت وزارة البيئة، عن تدشين 22 محطة رصد لمتابعة جودة ونوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال عام 2021، لهدف الحد من مصادر التلوث المائي التي تهدد النيل.

وأعلنت الوزارة، عن انتهاءها من إعداد ما أسمته بـ«دليل إرشادي» لرصد نوعية المياه، حيث سيتضمن الدليل تعريف بنوعية المياه، ومؤشرات حول التوعية بأهميتها، مع تنفيذ برامج قومية لرصد مستويات جودة مياه البحيرات، مع استمرار نوعية المياه للبحيرات وأيضا لرصده المياه في البحر الأحمر والمتوسط وخليجي السويس.

البيئة: مواعيد غلق المحلات والورش بناء على نتائج الرصد الضوضائي

وقبل ساعات وفي إطار حصادها السنوي لعام 2012، كشفت الوزارة عن قرار الحكومة الخاص بتحديد مواعيد للغلق للمحلات التجارية والورش والذي حدد بالنسبة للورش شتاء في السادسة مساء، وللمحلات التجارية في العاشرة مساء، جاء بناءاً على العرض على مجلس الوزراء بشأن مستويات الضوضاء البيئية.

البيئة: تدشين برنامج لفحص عوادم السيارات

أوضحت الوزارة أنه أيضا خلال عام 2021، تم إطلاق برنامح لفحص عادم المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بالقاهرة الكبرى، حيث تم إيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها مع منح صاحب السيارة مهلة شهر لإصلاح المحرك وإعادة الفحص مرة أخرى بالمركز الفني لعادم المركبات التابع للوزارة، للتأكد من مطابقة انبعاثاته لما سُمح به في قانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى.

وبحسب بيان الحصاد السنوي لوزارة البيئة، فالوزارة قالت إنها حققت 40 مليون جنيه كدخل من نشاط المحميات الطبيعية التي وصل عددها على مستوى الجمهورية إلى 13 محمية بالرغم من تأثيرات فيروس كورونا.