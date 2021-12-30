استشارى مناعة: أوميكرون قد يكون آخر متحورات كورونا ونهاية الجائحة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنَّ منحنى وفيات فيروس كورونا في مصر بدأ في الانخفاض، وهذا مصدر طمأنينة نوعًا ما، كما أن الحدة الوبائية تشهد استقرارا، ولكننا لم نصل لذروة الموجة الرابعة، نظرا لوجود تأرجح في أعداد الإصابات.

أوميكرون يحمي المتعافي منه من الإصابة بالمتحورات الأخرى

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الخميس، «الإصابة بمتحور أوميكرون قد تعطي للمتعافي حماية من كل المتحورات الأخرى، وهذه هي بارقة الأمل، وفوجئنا بأن المناعة التي يعطيها أوميكرون تعطي مناعة القطيع عكس المتحورات السابقة، وقد يكون أوميكرون هو نهاية هذه الجائحة».

وأفاد «الحداد» أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا سرعتها في الانتشار أكبر من التحورات القديمة، وينتج عن ذلك وجود إصابات كثيرة، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بـ«تسونامي كورونا»، مشيرا إلى أن هناك دراسة أشارت إلى أن الاستجابة المناعية لمتحور«أوميكرون» جيدة جدًا، وهذه بارقة أمل لانتهاء الجائحة، ومع منظومة اللقاحات التي تجرى حاليا ستتحول إصابات «تسونامي كورونا» لتكون مثل إصابات البرد، وتنتهي الحدة الوبائية الكارثية.

وعلق «الحداد» على ارتفاع الإصابات في أوروبا وأمريكا حاليا، قائلا إن ما تشهده هذه الدول «تسونامي إصابات»، وبالرغم من ذلك أعداد الوفيات منخفضة مقارنة بالموجات السابقة.

معظم الإصابات تعالج منزليا

وأفاد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه في ظل المتحورات والتغيير الجيني للفيروس سيجعل هناك نوعا من المقاومة للعلاجات واللقاحات لكن بنسب ما، وليس بنسب كبيرة جدا، موضحا المطمئن أن معظم الإصابات رغم قوتها وشدتها مقارنة بالمواجات السابقة، تعالج منزليًا والتعافي منها بسهولة، وهذه ما يلاحظ في مصر أو الدول المحيطة بأن نسب الإصابات تزيد بشكل كبير، وهناك استقرار في نسب الوفيات.