«الصحة»: الشباب الأكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون» والعلاج ببروتوكول كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ أكثر الفئات عرضة للإصابة بمتحور «أوميكرون»، هي فئة الشباب، وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متحور أوميكرون سيكون السائد خلال الفترة القادمة ولا داعي للخوف أو القلق أو التوتر بشأن هذا المتحور لأنه يسيتجيب لكافة علاجات كورونا .

متحور أوميكرون

وتابع الدكتور حسام حسني، أنّ اختبارات فيروس كورونا قادرة على اكتشاف متحور أوميكرون من خلال الفحوصات داخل معامل خاصة بالتحليل الجيني للفيروس، وتستطيع التفرقة بين كافة سلالات كورونا، مشيرا إلى أنّ جميع لقاحات كورونا أمنة وفعّالة ضد أوميكرون: «الفيروس يقاوم ويظهر في شكل متحورات ولكنها ضعيفة».

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ هناك مشكلة يتم مواجهتها الفترة الحالية وهي خلط المواطنين بين أعراض نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بالأعراض التنفسية، مشيرًا إلى أنّ كافة المستشفيات جاهزة لاستقبال أية حالات وهناك وفرة في أسِرة الرعاية وعلاجات كورونا.

وعن الموجة الخامسة لفيروس كورونا، أكد الدكتور حسام حسني، أننا لازلنا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهناك تأرجح في الأعداد اليومية لمصابي فيروس كورونا وهذا أمر متوقع ولكن هذه الإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة ومعظمها داخل العزل المنزلي تحت إشراف طبي، وناشد المواطنين بتلقي لقاحات كورونا للتخفيف من الأعراض.