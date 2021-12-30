جرام الذهب يرتفع 5 جنيهات في أسبوع.. والشعبة: زيادة حجم التداول في 2022

بالرغم من تراجع أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلّا أنّ الجرام حقق مكاسب قدرت بـ 5 جنيهات خلال الأسبوع الجاري، عقب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ليباع عيار 24 البندقي بسعر 909 جنيهات مقابل 904 جنيهات، الخميس الماضي، فيما بِيعت الأوقية بسعر 1803 دولارات، مدعومة بصعود الدولار، نظرا للعلاقة العكسية بين الدولار والذهب «كلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس».

سعر الذهب محليًا.. اليوم

وسجّل الذهب عيار 24 البندقي سعر 909 جنيهات، فيما بِيع عيار الذهب الشعبي 21 بسعر 795جنيهًا، وعيار 18 الأفرنجي بـ681 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي سجّلت الأوقية سعر 1.803 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 57.99 دولار، وسجل عيار 21 سعر 53.16 دولاروسجل عيار 18 سعر 43.49 دولار.

وقال «واصفي واصف»، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنّ تذبذب أسعار الذهب جاء بعد المخاوف العالمية تجاه متحور أوميكرون ما تسبب في ارتفاع الأسعار تزامنًا مع تراجع الدولار.

وبيّن «واصفي»، أنّ قاعدتين أساسيتين تحكمان أسعار الذهب عالميا، أولهما «العرض والطلب»، وثانيهما التغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، ودائما ما يتم مراعاة القاعدتين بشكل يومي عند تحديد الأسعار عالميًا، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي، زادت أسعار الذهب.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية أنّ يحقق الذهب خلال العام المقبل 2022 مكاسب جديدة تتجاوز 20%من قيمته، لافتًا إلى أنّ الذهب حقق خلال العامين الماضيين عدة مكاسب فى ظل تراجع بعض الملاذات الآمنة .

ويعتبر رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنّ الاستثمار في الذهب خلال هذا العام هو الأفضل مقارنًة بباقي الملاذات الآمنة حيث ارتفع حجم الذهب المتداول إلى 80 طنًا، لافتاً إلى أن الارتباك والخوف من المستقبل خلال 2020 بسبب جائحة كورونا حوّلت الدفة إلى الاستثمار في الذهب.