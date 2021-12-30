«مصدر بالصحة»: توقعات بزيادة إصابات كورونا بعد أسبوع من احتفالات رأس السنة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك توقعات بزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر بعد احتفالات رأس السنة الجديدة بسبب التجمعات وخروج المواطنين وعدم التزام بعض المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذه الزيادة سيتم ملاحظتها بعد أسبوع من احتفالات رأس السنة ولكن الزيادة في أعداد المصابين بالأعراض ستكون بسيطة ومتوسطة».

الإجراءات الاحترازية السبيل لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف المصدر، لضمان الاحتفالات بشكل أمن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها وحثت عليها وزارة الصحة المواطنين أهما الالتزام بالتدابير الصحية، بالإضافة إلى الاحتفالات في الأماكن المفتوحة أو فتح النوافذ قدر الإمكان والتهوية الجيدة لأن فيروس كورونا يجد بيئة خصبة للانتشار في الأماكن المغلقة.

الصحة تنصح كبار السن بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

وتابع المصدر: «يفضل عدم الاحتفالات والنزول خاصة مع موجة الطقس السيء التى تشهدها البلاد، موجها رسالة لكبار السن بعدم الخروج خلال هذه الأيام إلا للضرورة القصوى والاهتمام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والعمل على الحفاظ على درجة حرارة الجسم، لافتا إلى أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات بجميع المحافظات.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة أمس خروج 769 متعافيا وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 319225 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا للخطة التى وضعتها الدولة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا.