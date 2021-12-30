«الصحة» تطمئن المواطنين عن التبرع بالبلازما: الأدوات معقمة وأحادية الاستخدام

يقلق بعض المواطنين من التبرع ببلازما الدم خوفاً من غياب تعقيم الأدوات أو تناقلها بين شخص وآخر، أو خوفاً من تأثر صحتهم سلباً بعد التبرع بالدم، لذا كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن العديد من الأسباب التي من شأنها أن تجعل المواطنين أكثر طمأنينة، مؤكدة أن التبرع ببلازما الدم آمن للغاية.

7 أسباب تجعل التبرع ببلازما الدم آمن على جميع المواطنين

وتستعرض «الوطن» الطرق التي يجرى من خلالها التبرع ببلازما الدم، وعوامل الآمان التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان أثناء إجراء عملية التبرع بالبلازما حفاظاً على صحة وسلامة المتبرع والمتبرع له، وهي كالتالي:

الأدوات المستخدمة معقمة وأحادية الاستخدام

1- مختلف الأدوات المستخدمة في التبرع ببلازما الدم تكون معقمة جيداً.

2- أثناء التبرع بالبلازما يتم استخدام أدوات أحادية الاستخدام، حيث يتم إعدام تلك الأدوات بعد استخدامها مرة واحدة مباشرة.

إجراء فحوصات وتحاليل للمتبرع ببلازما الدم

3- بالنسبة للمتبرع بالبلازما، يتم إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل له، وذلك في كل مرة يأتي فيها من أجل التبرع، من أجل الاطمئنان على صحته.

4- يتم إجراء تحليل نسبة البروتين في الدم من أجل الاطمئنان على جودة بلازما الدم التي سيتم التبرع بها.

5- من خلال أطباء يتمتعون بخبرة في مجال بنوك الدم، يجرى كشف طبي للمتبرع، مع متابعة تطبيق إجراءات الجودة، ومكافحة العدوى.

متابعة مع المتبرع بالبلازما بعد الانتهاء من التبرع

6- متابعة طبية وصحية تتم مع المتبرع بعد التبرع بالبلازما بهدف الاطمئنان على صحته، مع التأكد من عدم ظهور أي أعراض أو آثار جانبية تنتج من عملية التبرع.

7- وأخيراً أكدت وزارة الصحة أنه يتم تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية، مع توفير جميع أدوات الوقاية الشخصية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.