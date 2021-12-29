«الأعلى للجامعات»: بدء تطبيق منهج الصحة الإنجابية التيرم الثاني

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري الماضي، المنعقد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إدراج مواد أكاديمية ثابتة لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة على مدار أعوام الدراسة الجامعية؛ تتعلق بالصحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة، وأتاح للكليات وضع الخطط والمقرارات الدراسية وآليات الدراسة.

مشاركة طلاب الجامعات في القضايا المجتمعية

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المقرر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بشأن مشاركة طلاب الجامعات في القضايا المجتمعية، التي أبرزها مناقشة قضية الزيادة السكانية ومدى خطورتها على تنمية المجتمعات، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الكليات في تدريس المقررات وفقا للوائح العمل الخاصة بها الدراسة، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع الالتزام بالأطر التي حددها الأعلى للجامعات.

اجتياز المقرر الجديد شرط أساسي للتخرج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقرر الجديد لا يضاف للمجموع ولكنه أحد متطلبات التخرج، ويشترط حصول الطالب على أكثر من 50% من الدرجة للنجاح في المقرر الذي لا يضاف للمجموع، مشيرا إلى أن موعد دراسة المقرر الجديد لكل فريق يكون وفقا للوائح الكليات.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنه حان الوقت أن يكون لدى الطلاب مناهج توضح لهم حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكذلك الإنجازات والمشروعات القومية التي يتم تشييدها لخدمة المجتمع المصري.