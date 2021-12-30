حسن الرداد يشارك جمهوره كواليس مسرحية «في نص الليل» قبل عرضها

يوم واحد يفصل فريق عمل مسرحية «في نص الليل» للفنان حسن الرداد عن العرض في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، حيث يبدأ العرض ليلة رأس السنة غداً الجمعة 31 ديسمبر ويستمر لمدة 4 أيام متتالية.

ويواصل الفنان حسن الرداد البروفات النهائية على خشبة المسرح مع أبطال مسرحية «في نص الليل» منهم غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ «توتا»، وشارك الرداد صور من البروفات النهائية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مع أبطال المسرحية.

حسن الرداد يعود بعد الاكتئاب بمسرحية «في نص الليل»

تعتبر مسرحية «في نص الليل» أول عمل للفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته أول العام الجاري 2021، حيث أنها رحلت بشكل مفاجئ، ودخل بعدها الرداد في حالة اكتئاب شديدة، ثم تضامن مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم خلال فترة والديها، حيث أصيب الفنان سمير غانم في البداية بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى، ثم ظهرت الأعراض على زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، حتى رحل الثنائي إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

حسن الرداد يتحدث عن «في نص الليل»

قال الفنان حسن الرداد، عن مسرحية «في نص الليل»، إنها مختلفة عن أي عمل قدمه من قبل، فهي تجمع بين الكوميديا والرعب، القائم على تقنيات حديثة أدخلها المؤلف أيمن بهجت قمر، وتعتمد على رؤية جديدة ومختلفة، من إخراج عمرو عرفة.

مسرحية «في نص الليل» من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.