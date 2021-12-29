حسن الرداد لـ شريف عامر: «لما إيمي ترجع قريب هنيجي برنامجك»

رد الفنان حسن الرداد، على طلب الإعلامي شريف عامر، بتوصيل السلام إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلًا: «إن شاء الله، ولما إيمي ترجع قريب، هنيجي عندك في البرنامج».

نجوم مسرحية «في نص الليل»

أما عن مسرحية «في نص الليل»، فقال، إنها كتبها أيمن بهجت قمر، برؤية جديدة، ومن إخراج عمرو عرفة، تضم عدد كبير من النجوم مثل غادة عادل، وسليمان عيد، ومصطفى هريدي، وهي مسرحية كوميدية مختلفة، يوجد بها جانب رعب، واستخدام تقنيات حديثة.

عرض مسرحي يعتمد على الإبهار

وأضاف «الرداد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن العمل في المسرحية كان مجهد جدًا، ويعملون على «البروفات» منذ فترة كبيرة لأنها ليست مسرحية عادية، وتعتبر الأولى في المسرح المصري بالتكنيكات الجديدة، والإبهار البصري والخدع في العرض، وهذا يتطلب تركيزًا كبيرًا في العمل، والبروفات.

تقديم عروض مسرحية بشكل جديد

وتابع أنه تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل في المسرح في وقت سابق ولكن في المعهد، ولم يكن محظوظًا بالعمل في المسرح في القطاع الخاص، ولكن موسم الرياض يسعى إلى تقديم عروض مسرحية بشكل جديد شجعت الفنانين في الوطن العربي كله لعمل المسرح، وفيه فرصة جيدة للفنانين للدخول في مشاريع مسرحية، موضحًا: «كنت زعلان إن تاريخي مش هيكون فيه مسرح، ولذلك أشكر إدارة الترفيه جدًا على كل المجهود الذي بُذل، والمستشار تركي آل الشيخ، وكل العاملين في المسرح وهناك إبهار في العروض المسرحية».

وأشار إلى أن عرض المسرحية سيبدأ في 30 ديسمبر ويستمر إلى 4 يناير المقبل.