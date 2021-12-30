مستشار الرئيس للصحة: «قاربنا على تلقيح 60 مليون مواطن بتطعيمات كورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تخطت مستهدفها من عمليات التلقيح ضد كورونا، موضحًا: «كنا نتمنى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي، لكننا تخطينا هذا الرقم بكثير.. قريب هنوصل لـ60 مليون مواطن».

نوفر التطعيم لنصف مليون مواطن يوميا في المتوسط

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، اليوم الخميس، «عدد كبير من المواطنين لم يحصلوا على التطعيم فقط، لكننا لقّحنا عددا كبيرًا من كبار السن، ونوفر التطعيم لنصف مليون مواطن يوميا في المتوسط، وهناك إقبالا كبيرا، وكل أنواع اللقاحات موجودة وتدفقها مازال مستمرا».

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رسالة للمواطنين الخائفين من الحصول على اللقاحات، قائلا: «وفرنا التطعيمات لملايين المواطنين، ولم تظهر أي أثار جانبية خطيرة تؤثر على عملية التلقيح أو التطعيم».

نسبة التلقيح في أفريقيا لم تزد عن 7.5%

وأردف محمد عوض تاج الدين، أن قارة أفريقيا بها 53 دولة، يقطنها أكثر من 1.4 مليار نسمة، ونسبة التلقيح لم تزد في المتوسط عن 7.5%: «طالما هناك بعض الدول نسبة التلقيح بها قليلة جدا، فإن العالم لن يكون في أمان، لأن العالم قرية مفتوحة والجميع يسافرون ويتنقلون، ويمكن أن تنتقل العدوى إلى الدول الأكثر حصولا على التلقيح، وبالتالي فإن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى حصول الدول على كميات مناسبة من اللقاحات».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والإقبال الشديد على حملات التطعيم بأعداد كبيرة وهو ما كان له أثر إيجابي، وكاشفا بأن الوضع الوبائي في مصر مستقرا خلال الفترة الحالية.