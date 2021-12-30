الحكومة تنفي إعطاء الجرعة الثالثة للقاح كورونا بمقابل مادي

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، لاستبيان حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، حيث نفت الوزارة ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّها لن تحصّل أي مبالغ مالية مقابل تطعيم المصريين بجرعات لقاح كورونا.

جرعات لقاح كورونا مجانية للجميع

وأوضح المركز بحسب بيان عنه، أنّ جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعاتها «الأولى، الثانية، والثالثة التنشيطية» مجانية تماما، مُشيرةً إلى أنّه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مرّ على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقا لما تحدده الرسالة المرسلة.

اتباع إجراءات الوقاية ضرورة لمواجهة كورونا

وفي سياق متصل، يتم التشديد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن، يمكن الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).