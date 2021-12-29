وظائف البنك الأهلي المصري للشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة

يبحث الشباب المهتمين بمجال العمل المصرفي بشكل يومي عن الوظائف المتاحة في البنوك الحكومية والخاصة، سواء حديثي التخرج أو من يمتلكون خبرة في نفس المجال، لذا كثرت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن وظائف البنك الأهلي المصري المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، في عدد من التخصصات المختلفة.

وظائف البنك الأهلي المصري لذوي الخبرة

ويشترط البنك أن يتوافر في المتقدمين الآتي:

- ألا يكون للمتقدمين أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

- أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات فأكثر.

- توثيق سنوات الخبرة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

ويشترط في المتقدمين للوظائف الآتي:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقًا والجدول الآتي:

- ألا يزيد السن عن 28 عامًا عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

وتمثلت التخصصات المطلوبة في الآتي:

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

برنامج تدريب الخريجين 2021

وتمثلت تفاصيل البرنامج في الآتي:

- طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة هم المستهدفون للتقديم في البرنامج.

- يشترط أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات والتخصصات المطلوبة:

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

- أن تكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقًا والجدول الآتي:

- الأوراق المطلوبة: «صورة بطاقة الرقم القومي - إثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

- تستمر مدة التدريب 3 أشهر شرط اجتياز الاختبارات والمقابلات.

خطوات التقدم لـ وظائف البنك الأهلي

- يبدأ الراغب في التقدم لأي من الوظائف السابقة على موقع البنك الأهلي المصري.

- اضغط على كلمة «وظائف» أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على «ذوي الخبرات - حديثي التخرج - برنامج خريجين 2021»، ثم اضغط على «قدم طلبك الآن».

- اقرأ الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ثم اضغط على «أقبل بالشروط».

- استوفي البيانات المطلوبة مثل رقمك القومي، ورقم الهاتف المنزلي ورقم الموبايل، ويراعى إدخاله بشكل صحيح، إذ ستكون تحديثات طلب التقديم الخاصة بك على هذا الرقم، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، واضغط على «قدم طلبك».

- وتتمثل الخطوة التالية في إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم رباعيًا والحالة الاجتماعية والجنسية، وعنوانك بالتفصيل، وتحميل صورة شخصية لا يزيد حجمها عن 1 ميجا.

- بعد ذلك يطلب منك البنك إدخال بعض البيانات المتعلقة بدرجاتك العلمية مثل اللغات والجامعات والدورات التدريبية وسنة التخرج، ثم بعض المعلومات المتعلقة بسياسة الأقارب في البنك، ثم الانتهاء من عملية التسجيل ثم الضغط على «حفظ».