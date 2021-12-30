وظائف خدمة عملاء جديدة في أحد البنوك.. اعرف الشروط المطلوبة

يبحث الكثير من خريجي الكليات عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات المختلفة، وخصوصا تلك التي تتناسب مع مجال دراستهم، وتعد وظائف البنوك هي الأكثر بحثا عنها، وبشكل خاص من خريجي كليات التجارة، ما يجعلها تحرص على الإعلان عن فرص عمل في فروعها المختلفة بشكل دائم ومستمر.

وأعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة، للعمل في مجال خدمة العملاء، ومن خلال هذا التقرير التالي نرصد الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف المعلن عنها من جانب بنك المشرق، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك المشرق

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك المشرق المعلن عنها خريج جامعي، ويفضل أن يكون في مجال العلوم المالية أو المصرفية أو الرياضيات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه لغة إضافة إلى «الأساسية».

- أن يكون لمتقدم للوظائف لديه خبرة من عام إلى 3 سنوات خبرة في مجال خدمة العملاء.

- أن يكون لديه القدرة على التركيز بشكل جيد على العملاء.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد التعامل مع الحاسب وجميع برامجه.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال ممتازة.

- أن يكون لديه مهارات استماع قوية.

مسئوليات وظائف بنك المشرق

- مساعدة العملاء الداخليين والخارجيين عبر الهاتف.

- التفاعل مع العملاء عبر الهاتف لفهم احتياجاتهم المصرفية.

- تقديم خدمة عملاء ممتازة لتحقيق ولاء العملاء.

- حل المشكلات عبر الهاتف على الفور.

- تحويل فرص البيع من أجل تحقيق الأهداف المالية.

- توضيح وشرح الإجراءات والمنتجات عبر الهاتف.

- الحصول على ملاحظات العملاء والإبلاغ عنها تجاه التطوير المستمر للمنتج.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك المشرق، إرسال السيرة الذاتية عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف «لينكد إن».