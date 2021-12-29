وظائف جديدة من «الشباب والرياضة» في مطاعم وشركة مياه غازية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دورها المجتمعي في المساهمة الجادة مع الدولة المصرية، لخفض معدلات البطالة، عن طريق الاتفاق مع بعض الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين من الجنسين ذكور وإناث.

وظائف جديدة للشباب في أحد فروع سلسلة مطاعم سيركل كي

وقامت الوزارة اليوم من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر «اليوم المفتوح للتوظيف» في سلسلة مطاعم «سيركل كى» وذلك استعدادا لافتتاح فرعها الجديد بالمنصورة على الوظائف التالية:

1- كاشير

-باريستا (يعمل المشروبات للعميل ويتم محاسبة العميل)

2- مساعد شيف

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة

- فوق متوسطة

- عالي (يقبل طلبة بشرط التفرغ)

- حد أقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- حوافز

-أرباح سنوية

- العمل 8

- تأمين اجتماعي

- تأمين صحي

طرق الحصول على الوظيفة بداية التسجل وحتى المقابلة الشخصية

ونوهت وزارة الشباب والرياضة بطريقة الحصول على الوظيفة، بهذه المطاعم، وهي على النحو التالي:

- المقابلة الشخصية.

- ملء الاستمارة.

- التوجه مباشرة في الموعد الذي يتم تحديده من، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، باستاد المنصورة الرياضي.

- للاستعلام عن الوظيفة عبر الهاتف التالي :01271408432

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة:

https://2u.pw/QOPNg

-أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:https://tawzeefmasr.com

وظائف جديدة في شركة كوكاكولا

كما أعلنت الوزارة عن فتح «شركة كوكاكولا للمياه الغازية» باب التوظيف للشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تطلب الشركة للتعيين في الوظائف التالية:

1- مشرف مبيعات خارجية (يرافقه سائق)

2- المهام: مندوب مبيعات مسؤول عن خط سير وعملاء

- أماكن العمل:

-قليوب

- أكتوبر

- بشتيل

ووضعت شركة كوكاكولا ، العديد من الشروط، للالتحاق بالوظائف المطلوبة وهي على النحو التالي:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق:

- المرتب 3000 جنيه أساسي + عموله مبيعات مرتفعه

-عدد ساعات عمل 8 ساعات.

- تأمينات اجتماعيه وطبية

- بدل مواصلات

- خطوط موبايل

- ارباح سنوية

- تأمين على الحياة

- تأمين ضد الحوادث

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://bit.ly/3jUB2lr

-أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي

https://bit.ly/3GHztkI