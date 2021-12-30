حملات أمنية لضبط المصانع العشوائية غير المُرخصة والسلع المغشوشة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (2 مصنع – 4 مخازن عشوائية بدون ترخيص) بداخلهم كميات كبيرة من اللحوم والأسماك وملح الطعام والأعلاف الحيوانية ، وضبط المديرين المسئولين عنها .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (6 طن لحوم – 250كيلوجرام أسماك – 10 طن ملح طعام – 50 طن أعلاف حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط عدد (49) قضية تموينية.. أبرزها القضايا الآتية :

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (300 كيلوجرام زيت طعام – 300 كيلوجرام توابل) بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (1900 لتر سولار وبنزين) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.

ضبط مديرين مسئولين عن توزيع السلع التموينية لحيازتهما وتجميعهما مقررات تموينية مدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط مديرين مسئولين عن مخبزين بلدى مدعم لقيامهما بالتصرف فى دقيق بلدى بإجمالى وزن (550 كيلوجرام) من حصة المخبزين بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.

ضبط المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته عدد (50 كيلوجرام لحوم بلدية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية طبقاً لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة.

وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .. وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (مسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة – ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ) لقيامه بتجميع إسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بحوزته على (عدد 40 إسطوانة بوتجاز منزلية "مدعمة").

كما تم ضبط (مسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة – ومقيم بدائرة القسم) لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة , وعثر بحوزته على (1,100 طن دقيق بلدى مدعم).

بمواجهتـهما بـمـا أسـفـر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.