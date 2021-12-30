الداخلية: خلاف مالي وراء وفاة «أجنبي» في المعادي.. واتهام شقيق زوجته بقتله

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة وقتيل داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادي في دائرة القسم.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنّه بالانتقال إلى مكان الواقعة، عُثر على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مُقيم بذات العنوان، داخل إحدى غرف الشقة، وكان بالجثة كدمات متفرقة.

خلاف مالي وراء الحادث

وبالفحص، حسب بيان الداخلية، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق زوجته، المقيم بذات العنوان ويحمل ذات الجنسية، بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة واعتدى على إثرها الأخير على المجني عليه بالضرب بالأيدي، محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

اعترافات المتهم

وأفاد بيان الداخلية بأن الواقعة جرى تأييدها بشهادة نجل شقيقة المتهم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.