قصة سباك 15 مايو.. سقط من الطابق الثالث أثناء «تصليح طبق الدش»

لم يتوقع «محمد حسن»، صاحب الـ30 عاما، الذي يعمل في مهنة السباكة، أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية، بعدما صعد إعلى العقار الذي يسكن بداخله، لإصلاح طبق الدش الخاص به؛ إذ سقط من علو عند تركيب الأسلاك من الطابق الثالث، ما تسبب في وفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط حالة من الذهول والصدمة لجيرانه، الذين أبلغوا الإسعاف وضباط الشرطة، وحضروا في غضون دقائق.

نقل الجثة إلى المشرحة

تجمع الكثير من الجيران بعد أن شاهدوا جثمان المتوفى غارقا في دمائه، وعلى الفور أبلغوا المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين أن الجثة لمواطن يدعى «محمد حسن محمود»، عامل، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات في جسده، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، لتوقيع الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

«كان بيصلح طبق الدش»

جمع ضباط المباحث معلومات عن المتوفى، بعدما روى الجيران والمتواجدين بمكان الواقعة أنه سقط من الدور الثالث، في أثناء إصلاح طبق الدش، واكتشفت الواقعة عند تجمع الكثير من جيرانه، بعدما شاهدوا جثته وأبلغوا الشرطة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثفوا جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2472 لسنة 2021، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية.