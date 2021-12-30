الدول العربية تتصدر قائمة الأسواق المستوردة للغذاء المصري بـ310 مليون دولار

تصدرت أسواق الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بقيمة تجاوزت ملياري دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو بلغت 18% وقيمة نمو بلغت 310 مليون دولار.

الاتحاد الأوروبي استورد أغذية مصرية بقيمة 587 مليون دولار

وكشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي أن الاتحاد الأوروبي استورد أغذية مصرية بقيمة 587 مليون دولار محققا نسبة نمو 31%، وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، وبقيمة نمو بلغت 138 مليون دولار.

الدول الأفريقية استوردت بقيمة 377 مليون دولار

واستوردت الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 377 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 4%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%.

كما استوردت باقي المجموعات الدولية بقيمة 576 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 15%.

صادرات الصناعات الغذائية 3.8 مليار دولار

وكشف التقرير أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بلغت 3.8 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 585 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وقال إن صادرات الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2021 تجاوزت كامل صادرات عام 2020 التي كانت قد بلغت 3.5 مليار دولار بنسبة زيادة 9% وقيمة زيادة 313 مليون دولار مقارنة بكامل صادرات عام 2020.

الصادرات المصرية غير البترولية

وتشير التوقعات إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية، ستتجاوز 31 مليار جنيه، نهاية العام الجاري، وقالت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها، هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.