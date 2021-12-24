«الأوقاف»: العاصمة الإدارية أشبه بدولة مصغرة.. وأمس كان يوما تاريخيا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أمس الخميس، كان يوما تاريخا، بعدما شهد عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أطلقت الدولة المصرية بناء العاصمة وهي أشبه بدولة مصغرة، لافتًا إلى أن الوزارة ستخصص 31 منصة وصفحة على منصات السوشيال ميديا لتجديد الخطاب الديني.

افتتاح رئاسي منتظر

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «ننتظر افتتاحا رئاسيا يليق بمكانتها العظيمة في عصرنا الحاضر، حيث تتميز بسرعة الإنجاز وعظمة البناء الذي يليق بمصر».

اصطحب مجموعة من الأئمة

وتابع وزير الأوقاف، أنه حرص على أن يكون معه مجموعة من الأئمة للوقوف على هذا الإنجاز عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: «حضر معنا 20 إماما مع قيادات الوزارة وعقدنا اجتماعين، اجتماعا إداريا لتمهيد إجراءات النقل التدريجي واجتماعا علميا مع الأئمة، فالعاصمة الإدارية نقلة مكانية وحداثية وعصرية والعمل كله سيكون عبر التحول الرقمي».

الاستخدام الرشيد للسوشيال ميديا

وأكد، على أنه ركز مع الأئمة على أهمية الاستخدام الأمثل والرشيد لوسائل التواصل في نشر الفكر الصحيح، مشددًا على أن هناك الدولة المصرية خصصت برامج تدريبية لجميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية وتم استحداث إدارة مركزية للتحول الرقمي وتعمل ليل نهار في مجال التحول والتدريب، كما جرى إنشاء مركز للحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، كما حصل معظم الأئمة والمنتسبين على دورات في التعامل الرشيد مع منصات السوشيال ميديا.

وأردف: «خصصنا حافزا تشجيعيا لكل من يحصل على شهادة ICDL من خلال أكاديمية الأوقاف ويطور نفسه تطورا رقميا وشجعنا على البحث العلمي، ولدينا في مختلف مجالات المعرفة أكثر من 5 آلاف إمام، ما بين حاصل على الدكتوراه والماجستير ويدرس في الدراسات العليا».