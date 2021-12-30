«الهجرة»: انضمام نحو 1300 عضو من شباب الدارسين في مختلف الدول لـ«ميدسي»

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن حصاد مركز الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي» خلال عام 2021، حيث استطاع المركز في أقل من سنة، منذ عام 2020، ضم أكثر من 1300 عضو من شباب الدارسين في مختلف الدول، وتوفير أكثر من 71 فرصة تدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج، وذلك في كل من القطاعين الخاص والعام.

نظم المركز ملتقى الطلاب في صيف 2021

بالإضافة إلى توفير 60 فرصة تدريب قامت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، بتوفيرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية قبل إطلاق مركز الحوار وكذلك تنظيم أكثر من 20 فاعلية ومنهم فاعليات افتراضية، لقاءات، زيارات وورش عمل.

كما نظم مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، ملتقى الطلاب في صيف 2021 والذي جمع الطلاب المصريين الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات في الخارج لأول مرة قبل مغادرتهم، وشباب المصريين الدارسين بالخارج لتبادل الخبرات والتعرف على مركز وزارة الهجرة.

وخلال الملتقى، جرى اختيار 19 ممثلا لمركز وزارة الهجرة في 19 دولة ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

ممثلة ميدسي تزور «إكسبو الإمارات»

ومن جانبه، قام ممثل ميدسي في أوكرانيا بتنظيم حملة توعية للشباب المصريين الراغبين في الدراسة في أوكرانيا حتى لا يتعرضوا لعمليات النصب، وتم شرح دور المركز وأهدافه للمصريين في أوكرانيا، كما تم السماع لجميع استفساراتهم بالخارج خلال الحملة.

ونظمت ممثلة ميدسي في الإمارات زيارة لـ«إكسبو الإمارات» بمشاركة شباب مصريين من 4 جامعات في أول فعالية لميدسي بالإمارات وتعريفهم بمركز وزارة الهجرة للحوار وجميع أنشطه.

وخلال هذه الأيام، يقوم عدد من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار بالترويج للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، من خلال فيديوهات الترويجية للمنتدى بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات بالدول التي يدرسون بها لتشجيع الشباب من مختلف دول العالم لحضور منتدى العالم، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.