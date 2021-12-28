«الهجرة» توضح خدمات مركز الحوار للشباب المصريين الدارسين بالخارج

في إطار رؤية وإيمان القيادة السياسية بأهمية الشباب في الارتقاء والنهوض بالبلد، وحرص الدولة المصرية على الاستفادة من أبنائها وطاقاتهم لبناء وطن قوي بسواعد شبابها وعقول أبنائها بالداخل والخارج، قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإطلاق استراتيجية شباب الدارسين المصريين بالخارج في صيف 2020، عقب غلق المطارات بسبب جائحة كورونا، ورجوع عدد كبير من المصريين الدارسين بالخارج إلى مصر.

وشملت الاستراتيجية مبادرة المصريين الدارسين بالخارج في المرحلة الأولى، وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «MEDCE (Ministry Of Emigration Dialogue Center for Egyptians Studying Abroad)» في المرحلة الثانية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خدمات مركز الحوار للشباب المصريين الدارسين بالخارج، وفقا لما أعلنته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خدمات مركز الحوار للشباب المصريين الدارسين بالخارج

- مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، هو الأول من نوعه في مصر.

- يتضمن مركز الهجرة للحوار منصة فاعلة كاملة جاءت لاستكمال جهود الوزارة ولضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج، ولخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج.

- الهدف الرئيسي لهذا المركز هو أن يبقى الطالب بالخارج متصلًا بكل ما يدور في وطنه، وقادرا على التواصل اليومي، ليس فقط مع أقرانه في الداخل أو المؤسسات الفاعلة، ولكن أيضا بالقيادات القادرة على الاستفادة من أفكاره وخبراته في المشروعات القومية والاستثمارية.

- تم توفير برنامج تدريب في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للاستثمار.

- نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي MEDCE»، فاعليات افتراضية عبر تطبيقي زووم وكلوب هاوس، من ضمنهم ورش عمل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وممثلي المؤسسات الحكومية.

- تم اختيار 19 ممثلاً من 19 دولة حول العالم ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

- تنظيم لقاءات للطلاب المصريين في الخارج، حتى يتمكن من تقديم وتعريف المركز، للمجتمع المصري بالدولة المتواجد بها.

- قام ممثلو «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج»، ضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي MEDCE»، بإعداد عدد من الفيديوهات الترويجية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي من المقرر أن تنطلق من 10 إلى 13 يناير القادم.