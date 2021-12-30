قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحلة بسبب الصيانة.. الخريطة الكاملة

‏أعلنت قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة، يوم السبت القادم، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة حفاظا على صالح العام لكافة الأسر والعائلات بنطاق قرى ومراكز المحافظة وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

فصل التيار عن محولات غرب المحلة لإجراء صيانة

وأشار المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي «شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الآلي، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطي، سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدي خلف، منطقة العيسوي، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، المبرة، السنترال 1 و2، حي أول المحلة، مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا، شارع جلال الدين، شارع المعهد الديني، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، أبو دراع، عزبة خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي، الإمام، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا الجديد، مركز الكبد، مستشفى الصدر، مستشفى الحميات».

خريطة صيانة كابلات الكهرباء الرئيسية تلبية لرغبات المواطنين

وأضاف رئيس القطاع بالغربية، أن الأماكن التي سيتم انقطاع التيار بخطوط الريف هي «ميت الليت هاشم، الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، مصانع صفط تراب، سندسيس، بلقينا، مصانع الهياتم، الجابرية، العلو، تنقية المياه، سامول، المعتمدية، دنوشر».