«درة والكدواني» يتصدران إيرادات الأفلام بدور العرض مع بداية العام الجديد

يبحث الجمهور عن الأفلام المعروضة في موسم رأس السنة لاختيار أفضلها ومشاهدته، احتفالا ببداية العام الجديد، ومنهم فيلم «الكاهن» لدرة والذي طرح مؤخراً بدور العرض واحتل المرتبة الأولى أمس بإيرادات تخطت الربع مليون جنيه، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز الإيرادات خلال الموسم.

ماجد الكدواني يحقق 98 ألف جنيه

حيث حقق الفنان ماجد الكدواني بفيلمه «برا المنهج» إيرادات أمس 98 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، وبذلك احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة.

فيلم «برا المنهج» بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

مربع برمودة يحتل المرتبة الثالثة

وجاء فيلم «مربع برمودة» في المرتبة الثالثة، وحقق ما يقرب من 88 ألف أمس، وهو فيلم كوميدي ممزوج بالأكشن، ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

إيرادات فيلم أبو صدام لـ«محمد ممدوح»

63 ألف جنيه، هو ما حققه فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح أمس بدور العرض، بينما حقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 22 ألف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور.

إيرادات فيلم «المحكمة»

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 9 آلاف جنيه، وحقق فيلم «الأنس والنمس» نحو 7 آلاف جنيه، بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 5 آلاف جنيه، وجاء إيرادات فيلم «عروستي» بنحو ألفين جنيه.