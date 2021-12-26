ماجد الكدواني يتصدر إيرادات أمس في دور العرض بفيلمه «برا المنهج»

تقاربت إيرادات الأفلام أمس السبت بدور العرض، حيث إن الفارق بين الأفلام المعروضة يعتبر ضئيل مقارنة بالأيام الماضية، وتصدر الفنان ماجد الكدواني بفيلمه «برا المنهج» إيرادات أمس 151 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم «برا المنهج» بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

إيرادات فيلم أبو صدام لـ«محمد ممدوح»

وجاء فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح في المرتبة الثانية، وحقق ما يقرب من 149 ألف جنيه أمس، وعرض بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

وجاء فيلم «مربع برمودة» في المرتبة الثالثة، وحقق ما يقرب من 148 ألف أمس، وهوفيلم كوميدي ممزوج بالأكشن، ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

فريق عمل فيلم «مربع برمودة»

«مربع برمودة» من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

إيرادات فيلم «ريتسا»

حقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 59 ألف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور.

إيرادات فيلم «المحكمة»

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 25 ألف جنيه، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 15 ألف جنيه، وجاء إيرادات فيلم «عروستي» بنحو 12 ألفًا و976 جنيهًا، و«الأنس والنمس» بنحو 6 آلاف جنيه.