ماجد الكدواني: مصر عزيزة في عين ربنا وعايشة ببركته مدى الحياة

كشف الفنان ماجد الكدواني، سبب عدم اشتراكه في أي عمل تلفزيوني منذ 2007، قائلا إن الفن لا يقاس بعدد الساعات، «جالي مسلسلين من فترة بس حسيت إني بتبطر على النعمة، وجالي تأنيب ضمير وشعور بالذنب، والتشويق في المسلسل بيجي من الإيقاع السريع، أنا بحب الدقة».

وأضاف «الكدواني»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه شخص دقيق في اختيار الأعمال الفنية، متابعًا: «هذا الأمر يعد صعبًا الآن، لكن ربنا مش هيضيع تعب الشخص اللي بيتعب في الوسط».

مش بحب كلمة البطولة.. وتزوجت في عمر 26 عاما

وأكد «الكدواني»، على كرهه لكلمة «بطولة»، مردفا «لا أستطع القول أنا بطل، وفي الماضي كنت لا أهتم بموضع اسمي على التتر، كان ما يهمني أن اللي يخرج من الفيلم يقول الولد ده اسمه إيه؟ الجمهور هو اللي يقول إني بطل».

وعن حياته العائلية، قال إن لديه طفلان، الأول «يوسف» ويبلغ من العمر 26 سنة، و«ساندرا» وتبلغ من العمر 22 سنة، لافتا أنه تزوج وهو عنده 26 عاما.

وتابع: «ابني درس سينما في أمريكا، وكان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي، وضربته عشان ضايق رنا رئيس في المسلسل، أنا ابني لم أرشحه في أي عمل فني، وتم اختياره من قبل المخرجين».

فخور بمشاركتي في مسلسل «الاختيار 2»

وأشار ماجد الكدواني إلى أنه فخور جدا بمشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، قائلا: «كنت سعيدا جدا بهذا العمل وعندما عرض علي بيتر ميمي العمل قلت له مع كريم».

ولفت أنه أثناء عمله مع كريم عبدالعزيز في «الاختيار 2»، لم يضغط عليه الأخير حتى لا يشعره أنه يفرض عليه شيئا، مؤكدا أنه استمتع جدا بهذا العمل.

مصر عزيزة في عين ربنا

وعن مصر، قال ماجد الكدواني، إنها عزيزة في أعين الله، «مصر هتفضل عايشة في بركة ربنا مدى الحياة، ولن يؤثر فيها أي مؤثر خارجي مهما حصل، مصر عزيزة في عين ربنا أوي، لأننا مجمع أديان ومش حاجة صغيرة وتاريخ عريق وقوة ورمانة ميزان الوطن العربي والعالم أجمع».