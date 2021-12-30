خدمات مركز بدر لتأهيل المسجونين.. مركز طبي وملعب ومجمع محاكم ومكتبة

كشفت اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن مركز الاصلاح والتأهيل - بدر، مبنى على مساحة 85 فدانًا ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد عقوبة قصيرة، وأنه سيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز، مضيفا في بيان له أن مركز تأهيل بدر يضم مركزا طبيا ومبنى استقبال رئيسي ومنشآت خدمية ومنطقة استراحات للعاملين، ومجمع محاكم يشمل 4 قاعات محاكمة.

مركز طبي يضم 175 سريرًا

وتابع مساعد وزير الداخلية، على هامش افتتاح مركز تأهيل بدر اليوم الخميس، أن المركز الطبي يمشل 175 سريرًا وغرفتى عمليات وغرف عناية مركزة و11 عيادة و4 وحدات غسيل كلوي، ولفت إلى أن منشآت المركز عبارة عن مبان إعاشة للنزلاء وملعب متعدد الأغراض ومناطق تريض ومناطق للاستقبال والزيارة ومخبز ومغسلة ملحقة بمركز تدريب النزيلات.

وأوضح اللواء مرزوق أن المركز يضم فصولا تعليمية ومكتبة وفصولا لممارسة الهوايات وورشا تدريبية وتأهيلية.

تطبيق معايير حقوق الانسان بمركز بدر للتأهيل

وافتتح وزير الداخلية اليوم الخميس بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام وطنية ودولية، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، شهد مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزام الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء. وأكدت الداخلية أنه ما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.