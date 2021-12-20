زيارة استثنائية لنزلاء السجون احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء زيارة استثنائية، في الفترة من يوم 20/12/2021 حتى 30/12/2021، على ألا تحتسب الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وأوضحت وزارة الداخلية بحسب بيان عنها، أنّ الزيارة الاستثنائية تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.