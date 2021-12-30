تعرف على أماكن احتفالات رأس السنة في الغردقة: أكثر من 150 فندق

استعدت الغردقة لاحتفالات رأس السنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وتزينت الفنادق بشجرة «الكريسماس»، ووأعلنت الأجهزة الطوارئ بالمطار والمستشفيات، وكثفت الأجهزة الأمنية من الخدمات الثابتة والمتحركة والمترجلة في الشوارع والميادين، وتعزيزها خاصة في المناطق السياحية وأمام الفنادق والمنتجعات السياحية.

150 منتجع سياحي يحتفل برأس السنة

من جانبه، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أكثر من 150 فندق ومنتجع سياحي بالغردقة، يحتفل برأس السنة، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، وأن هناك أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد «الكريسماس» في المدينة هذا العام، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

أماكن احتفالات رأس السنة بالغردقة

وتحتفل المدينة برأس السنة في الفنادق والمنتجعات السياحية وتبلغ عددها أكثر من 150، بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم في مناطق الجونة وهاواي شمال مدينة الغردقة وسهل حشيش ومكادي بيتش.

ويمكنك قضاء ليلة رأس السنة في الغردقة بأحد المطاعم السياحية في منطقة مارينا السياحية، أو الممشي السياحي أو كورنيش فلفلة أو المطاعم والكافتيريات السياحية بشارع شيراتون، جنوب الغردقة.

كما تنظم عدد من المناطق السياحية حفلات وتستضيف عدد المطربين ونجوم الفن في ليلة رأس السنة على الشواطئ المفتوحة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة؛ إذ تحظر الاحتفالات داخل الخيمة لأول مرة هذا العام، في ظل جائحة كوورنا.