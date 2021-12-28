بابا نويل مصر يغادر الغردقة متوجها إلى مرسى علم للاحتفال بالكريسماس

غادر بابا نويل اليوم الثلاثاء، الغردقة متجها إلى مرسى علم، لاستكمال احتفالات الكريسماس ورأس السنة مع السائحين على الشواطئ هناك، مرتديا الزي الأحمر الشهير، وذلك بعد قضاء يوم كامل بالغردقة احتفل خلاله مع السائحين بالكريسماس على الشواطئ وقام بتوزيع الهدايا عليهم.

رحلة بابا نويل من الغردقة إلى مرسى علم للاحتفال بالكريسماس

وأشار ياسر عبد المنعم، مدير أحد الفنادق السياحية المستضيفة لبابا نويل، أن السائح البلجيكي كون هلارت والذي يجسد شخصية بابا نويل، وصل إلى الغردقة قبل أمس، واستقبله السائحون في مطار الغردقة ووزع عليهم هدايا الكريسماس.

وأضاف «عبد المنعم» في تصريحات لـ «الوطن»، أن بابا نويل فاجئ السائحين على الشواطئ قادما بمركب من داخل البحر وقضى 24 ساعة بالغردقة وامتطى جملا وأجرى جولة على الشواطئ وقام بتوزيع هدايا الكريسماس على السائحين بالفنادق قبل أن يغادر صباح اليوم إلى مرسى علم لاستكمال جولته للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

بابا نويل يحتفل بالكريسماس في مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، إن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال بابا نويل والذي يحرص على زيارة مرسى علم للسنة الثامنة تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وذلك لمشاركة السائحين الأجانب بالاحتفالات.

وأكد في حديثه لـ«الوطن»، أن بابا نويل يعشق مصر خاصة مرسى علم، والذي يحرص على قضاء إجازة الكريسماس بها كل عام، ويأتي خصيصا لمشاركة في الاحتفالات وتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.